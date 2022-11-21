14歲男童涉偷車販毒　與24歲同案同被控　明年2月再訊

一名14歲的男學生於上周六（19日）凌晨，涉嫌在牛頭角道無牌駕駛私家車及販毒，被警方拘捕及檢控販毒、無牌駕駛及沒有第三者保險而使用汽車等3罪。其後警方再拘捕一名24歲運輸工人，指他涉嫌與該14歲男生一同販毒。2人今（21日）被押往觀塘裁判法院提堂，均暫毋須答辯。裁判官把案件押後至明年2月13日再訊，期間2名被告不准保釋，須還押懲教看管。

案中2名被告為14歲男生及24歲陳梓謙（報稱運輸工人）。14歲男生被控於2022年11月19日，在牛頭角道33號外非法販運危險藥物，即21.2克氯胺酮及36.1克霹靂可卡因。他另被控於同日同地，在道路上駕駛一輛私家車，而無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照，以及對該車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。陳則被控於2022年11月19日，在香港與該14歲男生一同串謀販運危險藥物，即21.2克氯胺酮及36.1克霹靂可卡因。

案件編號：KTCC 2147/2022