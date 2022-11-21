今增7286宗確診　輸入佔614宗　再創疫情新高

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(21日)本港新增7,286宗確診個案，包括6,672宗本地個案，另有614宗輸入個案，屬疫情爆發以來的新高。醫管局則新增11名確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,397名新冠死者。

至於變種株方面，今日沒有新增變種株的個案。截至今晨，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現223宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1亞系個案；另在本地個案中累計發現50宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7，以及64宗BQ.1.1亞系個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月12日至18日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及79.6%。

院舍方面，新增16間院舍出現個案；涉及10間安老院舍及6間殘疾院舍，共有20名院友染疫，故有73名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有871間學校呈報共2,057宗個案，涉及1,730名學生及327名職員；有14間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。