3男涉2019年太子站月台衝突　法官裁定表證成立

2019年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方事後拘捕6名男子，其中3人於區院否認暴動等罪受審。控方傳畢證人後，法官裁定表證成立。被指當晚參與非法集結的被告出庭自辯，稱當晚在旺角赴宴後返家途中，因見彌敦道有人堵路、喧嘩而「八卦」察看，其後便離去往旺角站乘港鐵回家。該被告明天續自辯。

3名被告依次是簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）。簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認一項暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另再被控一項暴動及刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；卓則再否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部手機。

簡出庭自辯，指當晚往旺角赴祖父壽宴後，離開時睹道路上有人群聚集、喧嘩、堵路及交通停頓等，於是「八卦」往前查看，並曾望向電視台鏡頭「博上鏡」。他當時染綠色髮色，身穿黑衣及內襯綠衣，他指這是「撞色」穿衣風格。及後他接到父親電話，父指他身穿黑衣，與示威者衣色相類，或招人誤會，着他快點離去。簡認為有道理，故亦離去，且為免惹人誤會，更在旺角站脫下黑衣扔掉，並登上往調景嶺方向的列車。但當列車到達太子站時停頓良久，後便有廣播要求乘客離開車廂，他等待數分鐘後亦離開車廂。

案件編號：DCCC 737/2020