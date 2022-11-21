近百萬市民面臨食物不安全風險　大學研究團隊籲政府增支援

當沒有足夠能力或金錢購買食物，迫於無奈需減少食物份量或無法負擔均衡飲食，即屬「糧食不安全」，惟有團體推算，本港竟有約100萬名市民正面臨糧食不安全風險。港大及中大研究團隊在去年3月至今年8月，以問卷形式訪問1,115户低收入家庭，並抽樣跟進當中560户低收入家庭，探討他們對基本食物的需要預算。受訪者表示如要達到溫飽水平，每月開支將3,400至6,700港元；而若要選擇較有營養食物和滿足社交需要，則預算則約為4,500至8,400港元。

調查結果發現，本港有超過6成受訪低收入家庭納入「糧食不安全」的範圍，按若根據政府統計處資料，2020年政策介入前的貧窮人口達165萬人口作出推算，料現有約100萬名本港居民正面臨糧食不安全風險，高於食物援助業界現時每日平均服務約10萬人，認為情況值得政府及社會關注。

團隊指出，現時綜援或食物援助服務對參與者有一定溫飽作用，但對營養需要的支援仍需加強；團隊又認為面對疫情下經濟環境不明朗情況，服務需求料持續增加，建議政府和業界共同協作，提升整過食物援助的供應量，包括運用資訊科技擴大支援網絡，亦可就明年落實推行的都市固體廢物收費增加經濟誘因，例如透過獲得豁免垃圾收費或稅務優惠，鼓勵食物售賣者捐贈過剩食物給慈善機構，以增加服務受助人的支援。