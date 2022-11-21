兩越南男女在港打黑工認罪　被判監15個月

2名持「行街紙」的越南籍男女，早前被揭在港從事非法勞工，分別做雜工及清潔工，被入境處人員拘捕。兩人於上周五(18日)在沙田裁判法院被控受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作，同時，該名越南女亦被控一項襲擊、抗拒或阻撓為執行職責而行事的入境事務隊成員。他們承認控罪，分別被判監禁15個月及15個月1星期。

入境處調查人員於10月17日的「曙光行動」中，在銅鑼灣一間食肆內拘捕該名31歲越南籍男子，當時他正在從事雜務工作，在檢查身份證明文件期間，他出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。另於11月16日，人員進行「突破行動」中，在沙田一住宅大廈中拘捕該62歲越南女，她正從事清潔工作，期間她試圖逃跑及反抗，但迅即被制服，她隨後亦出示了「行街紙」，調查發現她為免遣返聲請人士。上述兩案中，共兩名僱主被捕，有關案件仍在調查中。

處方發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。而僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已提升至罰款50萬港元和監禁10年，高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。