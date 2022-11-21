政Whats噏： 巿建局推「小區復修」　楊永杰批小修小補無助解決問題

欠缺管理嘅老舊樓宇日久失修，問題長期困擾香港社會，市區重建局於九龍城「龍城區」進行規模較大嘅重建計劃範圍當中，打算試行鼓勵業主做好樓宇內外維修保養嘅「小區復修」先導計劃。議員楊永杰質疑先導計劃嘅可行性，形容市建局即使「出雞」，居民亦要出「豉油」，喺疫情重創經濟市道嘅當下，唔少基層市民仍然面對開工不足，張羅款項為樓宇進行維修，談何容易呢？

有關市建局「小區復修」先導計劃，除鼓勵業主做好樓宇維修保養，同時透過保育同活化工作，改善地區設施、街道環境及保存地方特色等，設想頗為美好。不過楊永杰就指出先導劃嘅首要難題，係須由業主立案法團申請計劃，然而九龍城區內有數百幢樓齡50年以上嘅「三無」大廈，即便市建局以「聯廈聯管」方式協助「三無」大廈成立法團，但相關業戶仍需分擔較高昂嘅管理費用，咁就難以提起居民成立法團嘅意願。

楊永杰又話，即使相關樓宇有業主立案法團，之不過，市建局就算「出雞」，居民難免都要付出「豉油」，然而疫下嘅香港經濟尚未恢復，最新失業率只係輕微下跌至3.9%，唔少基層仍苦於開工不足，法團嘅儲備根本不足以應付維修所需。佢話就算係普通市民，一提到「要自己出錢」，就即刻「耍手擰頭」，因此計劃不太受區內居民歡迎。

就令人頭痛嘅舊樓問題，楊永杰認為市建局與其小修小補浪費資源，倒不如加快收樓重建嘅步伐。楊永杰主張政府應將市建局借貸上限提高一倍，透過加大發債，獲取財務資源進行更多重建項目。