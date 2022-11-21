公僕辭職多投考少　楊何蓓茵：未必全與職位吸引力有關

本港人才流失嚴重，即使是「鐵飯碗」的公務員，辭職率上升到2.1%的同時，投考人數卻大幅下降。立法會今日(21日)討論公務員編制、實際員額、退休、辭職、年齡和性別分布概況，有議員詢問當局可否再推出延遲退休方案，以及想方法留住人才。公務員事務局局長楊何蓓茵指未有打算再推出延遲退休方案，又指公務員離職有很多原因，未必全和職位吸引力有關。

議員陳振英表示，2018年政府推出延遲退休方案時，有8成公僕選擇延遲。事隔5年，政府會否考慮再推出方案讓餘下2成人作出選擇。楊何蓓茵回應指政府不考慮此方案，因目前許多部門已有計劃提拔年青人，況且，同事對晉升空間也有期望，若推出延遲退休則會打亂這些計劃。

針對公務員辭職率上升、投考人數下降，議員周小松指目前有4000名公務員主動辭職，而過去約300人爭一個AO(政務主任)職位，目前銳減至169人，可見公務員吸引力下降。楊何蓓茵認為公務員離職原因眾多，包括家庭、讀書、轉職往私營市場等，不完全是吸引力不夠，加上目前對公務員的要求變得更嚴格，有許多新入職公務員在試用期離職。議員蘇長榮則詢問政府可否考慮將目前非公務員合約僱員變為正式公務員，楊何蓓茵表示招聘制度要公開公平，故不考慮。

目前公務員編額有19萬3千個職位，但實際只有17萬6千名公務員，可見團隊尚欠一萬七千人。議員郭偉強擔心會令市民觀感差，認為社會不需要如此多的公務員，議員林琳也建議部門可長期招聘，而非一年一度進行，楊何蓓茵表示過去因疫情影響，有部門暫停招聘工作，而目前有少量文職職系進行全年招聘，會研究推展到其他職位。