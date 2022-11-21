多70廈納強檢　黃大仙消防宿舍及半山地利根德閣上榜

再增70個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日會於薄扶林置富花園及梅窩銀河苑重開臨時流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至本周三。

污水驗出病毒的地點如下：

1.長沙灣凱樂苑凱曈閣

2.大埔廣福邨廣義樓

3.東涌迎東邨迎福樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.香港仔景惠花園2座

2.將軍澳叠翠軒1座

3.藍田康栢苑松栢閣

4.九龍灣德福花園T2座

5.沙田嘉徑苑嘉善閣

6.將軍澳旭輝臺1座

7.藍田康田苑裕康閣

8.粉嶺榮福中心5座

9.大圍美松苑興松閣

10.將軍澳頌明苑輝明閣

11.橫頭磡橫頭磡邨宏安樓

12.沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣

13.鴨脷洲海怡半島豐景閣

14.天水圍嘉湖山莊景湖居12座

15.大角咀維港灣6座

16.屯門恒豐園3座

17.半山區樂信臺3座

18.柴灣怡翠苑逸怡閣

19.薄扶林置富花園富明苑及富恒苑

20.荔枝角美孚新邨5期恒柏道5至7號

21.元朗蝶翠峰尚悅．嶺1座

22.新蒲崗廣場2座

23.屯門美樂花園4座

24.半山區地利根德閣2座

25.馬鞍山雅典居4座

26.沙田愉景花園A座

27.觀塘樂意園2座

28.大埔雲滙1座

29.屯門市廣場1座

30.梅窩銀河苑銀朗閣

31.粉嶺牽晴間6座

32.東涌東堤灣畔1座

33.大圍景田苑敬心閣

34.九龍塘畢架山峰5座

35.黃大仙飛鳳街42號長春大廈

36.堅尼地城寶翠閣A座

37.土瓜灣定安大廈D座

38.橫頭磡富強苑富裕閣

39.沙田偉華中心3座

40.大角咀浪澄灣2座

41.鰂魚涌太古城銀星閣

42.大埔富善花園1座

43.葵涌嘉翠園2座

44.馬鞍山峻源2座

45.大埔廣福道51至59號中嘉閣

46.紅磡馬頭圍道89至93號福星大廈

47.汀九恒麗園2座

48.大埔海寶花園D座

49.屯門兆安苑定基閣及定志閣

50.屯門翠林花園D座

51.元朗鳳攸北街9A號昌威大廈

52.北角和富中心17座

53.屯門滿名山滿庭6座

54.鴨脷洲洪聖街20號利是大廈

55.屯門怡峰園6座

56.黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座

57.大埔太湖花園18座

58.荃灣縉庭山1座

59.馬鞍山迎海．駿岸7座

60.元朗溱柏3座

61.何文田冠德苑冠榮閣及冠昌閣

62.何文田皓畋6座

63.紅磡海逸豪園4座

64.北角健威花園F座

65.北角健康村康輝閣

66.葵涌葵芳閣1座

67.荃灣海之戀7座