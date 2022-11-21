「過渡疫苗通」明起實施　盧寵茂：非針對持濫發免針紙市民

政府早前宣告約2萬張免針紙失效，並公布「過渡疫苗通行證」安排，有關措施將於明日(22日)起實施。醫務衞生局局長盧寵茂今日(21日)在立法會一個委員會上表示，持有涉嫌濫發「免針紙」的市民中，有超過2,000人已開始接種疫苗，可享有「過渡疫苗通行證」的安排，但他強調新措施並非針對他們。

就政府早前修例，賦權醫務衞生局局長可廢除免針紙，會上有議員質疑，條例中無列明市民申訴途徑。盧寵茂強調，市民應循醫學途徑解決，評估是否適合接種新冠疫苗，而非法律途徑，應該按需要諮詢其他醫生。他又指，「疫苗通行證」將於下周三(30日)起更新要求，年滿18歲市民須打第3針方可進入食肆等場所，因此當局需要訂立過渡安排，讓因為醫學理由而暫時不能打針的人士仍能進入場所。

另針對疫情近日有升溫迹象，連日確診個案逾7,000宗。對於有聲音指希望當局放寬院舍及公立醫院探訪安排。盧寵茂表示，院舍院友及住院患者屬高危人群，院舍近日的確診個案亦有增加，維持現有探訪標準是希望保障高危人群免受感染。