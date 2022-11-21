公僕牙科預約欠人性化　議員斥荒謬

政府提出未來會為公務員提供牙科服務先導計劃，即公務員及合資格人士可在私營牙科診所進行洗牙服務。有議員今（21日）指出政府應考慮購買公務員醫療保險，又批評牙科服務先導計劃應不只規限洗牙服務。

針對牙科福利，議員周小松表示預約程序「相當唔人性化、荒謬」，因只有一個月第一個工作天才可以打電話預約，公務員事務局局長楊何蓓茵指目前已經請衞生署研究設立電子預約平台。而議員顏汶羽稱「牙痛慘過大病」，公務員輪候時間由12個月上升到18個月，質疑政府「新招」只是透過公私營協作增加洗牙服務，解決力度不大。楊何蓓茵回應指目前輪候時間長的個案通常是洗牙，若有緊急需要，診所會優先處理，他又指之前政府亦有進行牙科服務外判，但發現比較多不理想的地方，如有人濫用服務、費用很高，因此洗牙屬於單一性程序，較少出現濫用的情況，長期而言，政府亦需想方法引入和培養更多牙醫。

議員黎棟國指，立法會早於2020年已有提議政府購買公務員醫療保險，而公務員甚至可以自己「加碼」購買，能夠提早計劃退休後的醫療問題。公務員事務局局長楊何蓓茵指，政府若要購買公務員醫療保險，需再額外撥一筆錢，而且保險亦有道德危機，因受保人可能會「用盡」保險，致使保費每年增加，而合資格人士有55萬6千人，人數較多，政府也難以控制預算。