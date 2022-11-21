14歲濰仔車禍捱撞兩周恢復意識　茫然問母因何入院

本月7日，元朗青山公路發生一宗交通意外，14歲男生「濰仔」(彭利濰)在散步時被一輛私家車撞倒，他事後昏迷不醒，徘徊生死邊緣，留醫深切治療病房多日後，今日(21日)終於有所轉機。據悉，濰仔的傷勢今晨剛由危殆轉為嚴重，而彭母傍晚到醫院探望愛兒時，從護士口中喜聞他剛剛醒來，兩母子甫一見面，濰仔便對為何身在醫院表示疑惑，渾然忘卻撞車前後的經歷。

彭母見兒子記憶混亂，向其解釋是被壞人撞倒，叮囑他繼續休息，好好養傷，而她亦會等待院方的觀察報告，再決定如何與濰仔面對康復之路。儘管前路漫漫，充滿不確定性，愛兒能夠回復意識，對彭母已是極大欣慰。

據悉，濰仔品學兼優，性格樂天，在學校廣受同學歡迎。事發當晚，他在晚膳後出門散步，未料在青山公路灰沙圍對開遭一輛私家車撞飛重創。肇事車輛不顧而去，其後被發現在屯門焚毀。警方繼於意外翌日(8日)拘捕車主後，上周三(16日)至上周五(18日)再拘涉案姓郭(28歲)司機、協助燒車的姓鄭(22歲)女友及一名姓鄭(28歲)同黨。其中郭男有黑幫背景，並無駕駛執照，另涉及去年一宗危駕案被通緝。至於濰仔因車禍致腦部受創、胸及盆骨多處骨折，一度出現腦壓過高情況，醫生因此為他施加麻醉藥，讓其一直保持睡眠狀態，直至今日終於傳出好消息。