跨部門重大事故演習　模擬惡劣天氣拯救行動

警務處東九龍總區行動部於今日(21日)下午聯同消防處、民眾安全服務隊、香港聖約翰救傷隊、醫院管理局及香港危難應變醫學會舉行代號「凌宇」的重大事故演習，目的主要為測試及加強不同部門在應對惡劣天氣時處理重大事故的溝通和協作能力。

是次演習模擬在突發惡劣天氣及暴雨情況之下出現塌樹、山泥傾瀉及海上湧浪，引致有市民生命受威脅及失蹤而展開相關的跨部門拯救行動。各部門共逾300名人員參與演習，而警務處參與演習單位包括東九龍總區應變大隊、東九龍總區行動部、東九龍衝鋒隊、東九龍機動部隊、東九龍總區刑事部、西貢分區人員及黃大仙警區刑事部的成員。

來自不同部門的救援隊伍迅速抵達現場進行全方位搜救，並在現場設立指揮站及傷者處理分流站等，以協調救援行動。另外，是次演習亦使用由警務處資訊系統部研發的新科技3R搜救方案去協助搜救，令指揮站能即時掌握前線搜救人員現場位置及有關情況，提升整個搜救行動的效率。是次演習有助提升各人員在策劃和執行跨部門救援行動的能力，以維持警隊對重大事故的有效應變。