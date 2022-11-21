將軍澳路邊曬臘味　市民拍片哭笑不得　網友：香港臘肉街

「小雪」至食臘味，不過如果臘味不設防，直接在馬路邊曬，是否食得落？有將軍澳居民今日(21日)在都會駅對開蔡明街、優才(楊殷有娣)書院外的一段行人路的鐵欄位置，掛滿一條條臘肉，遂拍下影片並在今午4時半分享至社交平台的群組，拍片居民啼笑皆非地留言「唔知講咩好」。

貼文亦引來不少網民留言，笑稱「吸塵肉」、「亭亭肉臘」、「好野味呀」，甚至有人回帶近日出現的港鐵蛋撻王「叻過蛋撻王啦，見唔到物主個名」；亦有網民直接將蔡明街改名「到此一遊，香港臘肉街」，另有人專家上身，直言「食塵加重金屬」，同時有網民指出「將軍澳好多生曬工場，入康城條路曬陳皮、鹹魚」，可見該區「曬嘢」盛名已久。

翻查資料，中國早在2000年前已有將肉風乾保存的傳統，連孔子收生也以肉乾當學費，有言「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉」，裏頭指的「束脩」即是一束束的肉乾。不過，根據《公眾衞生及市政條例》(132章)第46條，如當局覺得任何物品骯髒、危險或不合衞生，便可安排將該物品銷毀或移走。