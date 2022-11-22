冚深水埗2賭檔拘8男女　檢近800萬元百家樂投注紀錄

深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，於本月17日及昨日（21日）展開代號「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，突擊搜查長沙灣道及基隆街2個單位，搗破1個非法網上百家樂賭檔及1個釣魚機賭檔。

行動中，警員合共拘捕2男5女本地人士及1名印尼籍女子(21至65歲)，分別涉嫌「管理賭博場所」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「未能出示身份證明文件」。當中部分被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警方遂向他們發出定額罰款通知書。

被捕者當中，2名男子已被分別暫控一項「管理賭博場所」及一項「營辦賭博場所」，3名女子已被暫控各一項「在賭博場所內賭博」罪；案件將於12月上旬及中旬在西九龍裁判法院提堂。另外1名49歲本地女子及1名57歲本地女子，則已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。其餘1名40歲印尼籍女子現正被扣留調查。

行動中，警員在該非法網上百家樂賭檔檢獲2部電腦、6個電視屏幕、1張百家樂賭枱、約770萬港元的投注紀錄、約33萬元籌碼及約2,000元賭款。警員亦在該個非法釣魚機賭檔中檢獲多部賭博遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1,700元賭款。