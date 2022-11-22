三級歷史建築長洲戲院　分兩期活化　料成新文青地標

要細數長洲地標，最為人熟知的是張保仔洞、洪聖廟，又或者是一年一度的太平清醮搶包山。但是在島上，其實還有一座有近百年歷史的三級歷史建築「長洲戲院」。有機構籌備經年，將開展一系列活化工作，務求將長洲戲院打造成新文青活動地標。在1931年落成的長洲戲院，是本港兩所碩果僅存的戰前戲院之一，另一幢是已活化的油麻地戲院。長洲戲院曾是島上最熱鬧的地方，經常全院滿座，惟戲院在1990年代停業後一直荒廢，天花現時甚至已經下陷，多年來各方曾提出不少保育方案，至今才終於落實。

負責保育的長洲文化有限公司公布，將分兩期和目標，以五大軸心進行活化保育工作。首先會興建戲院外的戶外空間，提供與電影相關，甚至搶包山等的長洲文化體驗活動；另設歷史教育導賞，提供如張保仔洞等探險遊樂團，以及島內文化導賞等。至於戲院本體的主要建築活化工作，將屬於第二期文化保育項目，負責機構暫未公布細節。

根據資料，現時長洲戲院內部仍存放着昔日綠色的鐵皮摺椅、戲台及講古台，而前方售票大堂只餘「下期放映」的告示版；至於二樓的放映室，鏽漬滿滿的放映機，仍靜待活化後再讓市民緬懷昔日浮光掠影。