海防博物館完成更新工程　周四起開放予公眾免費入場

康文署表示，位於筲箕灣東喜道的香港海防博物館，近日已完成大型更新工程，館方將於明午(23日)5時舉行開幕典禮，屆時將介紹展覽內容及「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」，至周四(24日)起重新開放予公眾免費入場參觀。

香港海防博物館前身為鯉魚門炮台，是本港唯一以軍事為主題的博物館。博物館於2018年9月中因受超級颱風「山竹」破壞而即時關閉，並展開修繕及更新工程。更新後的博物館為常設展覽及史蹟徑注入了更多多媒體元素，以新穎的演繹手法和主題形式，訴說獨特的香港海防故事。

設於堡壘內的全新常設展覽「香港海防故事」，共設有11個展覽廳，介紹歷代防務建置、軍事布局、海港設施、抗日戰爭歷史等；博物館更進一步加強展示日本侵華、日軍侵港等內容，讓公眾對此段歷史有更深的認識。「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」則設置了24個史蹟點，包括建在岸邊岩洞內的魚雷發射站、屹立山嶺上的鯉魚門堡壘、多座炮台及溝堡等，市民可感受鯉魚門海峽的歷史和軍事氛圍。

為符合防疫政策，公眾人士在進入博物館前必須利用手機/其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼。所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。被區分為「紅碼」的人士將不得進入博物館，持「黃碼」人士可入場，但須持有有效「疫苗通行證」。