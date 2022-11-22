洋律師參與國安法審訊　學者斥為搶眼球　鬧大事件

高等法院上月頒發許可，讓黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen來港代表其就案件抗辯，律政司不服而提出上訴，遭上訴庭駁回；律政司其後再向上訴庭申請許可，要求向終審法院提上訴，昨日再被拒絕。至此，黎智英涉違國安法的案件勢將有外籍大狀加入，本港學者質疑該名英國御用大律師對《港區國安法》不熟悉，且外國人加入國安法的審訊工作予人「格格不入」之感，質疑事件旨在製造國際噪音。

律政司就該案一再上訴均敗北，各界議論紛紛，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，不認同法庭的裁決，他以本案為例，指法官以至檢控人員均為本地人，辯方偏要加入外國人，令人感覺「格格不入」。而辯方起用的這名英國御用大律師不熟悉《港區國安法》，沒有類似案件的審訊經驗，質疑黎聘請外國人只是希望在審訊期間「鬧大事件」博取國際關注。

議員容海恩則稱，明白大眾希望國安法案件交予本地律師處理，律政司上訴時已提出理據和原則，可惜法院未有接納律政司有關的要求。