東方日報A1：黎智英准聘英大狀　外國人介入國安案

律政司試圖阻止外國勢力沾手國安案件再遇挫折！壹傳媒黎智英涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪一案，將於下月1日在高院原訟庭開審。高院上月批准黎聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）來港為他抗辯，律政司早前就此決定上訴，惟遭上訴庭駁回。律政司其後再向上訴庭申請終審法院上訴許可，直指讓外地律師參與國安法案件，違背國安法防止外部勢力干預香港事務的原則，更有外洩國家機密之虞。不過上訴庭在閱覽各方書面陳詞後，昨日頒判詞拒絕頒發許可，律政司並需支付是次的訟費。

律政司在一輸再輸後，但仍有推翻原訟庭決定的最後機會，就是直接向終審法院的上訴委員會申請許可提出上訴。律政司可逕自向由3名終院法官組成的終院上訴委員會申請許可，如獲批准，案件就會交予終院5名法官作正審。律政司昨日回覆本報查詢時表示，現正研究上訴庭判詞，以決定跟進行動。

就今次的終院上訴許可申請，律政司嚴陣以待，變陣聘請前律政司司長、資深大律師袁國強提出申請。袁國強在書面陳詞表示，雖然是否批准聘用海外大狀，屬法庭的酌情範圍，但因本案涉及《港區國安法》的特殊情況，所以有其重大廣泛的重要性，有關原則應交由終審法院作判斷。袁續指，《港區國安法》是以中國內地法制來制訂，來自普通法地區之律師所作出的貢獻有限。

袁更首次提到，准許海外大狀參與案件，與《港區國安法》試圖防止外國或外部勢力干預香港事務、及保障國家機密免被外洩的立法目的背道而馳。海外大狀只要一離開香港，實際上便難以受到香港法律或專業守則約束。基於以上理由，律政司認為除非申請一方能證明有極其特殊之情況，否則不應批准在國安法案件中聘用外地律師。

對於律政司在現階段再新加論點，上訴庭3名法官昨在判詞回應表示，訴訟一方應盡量一次過向法庭交出所有論點。縱使在袁國強之前，已有3名資深大律師為律政司處理今次申請，但是考慮到本案時間緊迫，及申請可能對辯方團隊造成的困擾，律政司今次的做法實令人感到遺憾。

上訴庭續指，本案並無涉及關於國家機密的指控。況且本案亦無任何基礎，去指控Tim Owen可能違反保密原則；而英國的大律師，亦受到當地的專業守則約束。

上訴庭指律政司一方的陳詞未能說服法庭，聘請海外律師會損害《港區國安法》之立法目的，因此決定不批准其終院的上訴許可申請，並下令律政司要就今次申請，支付黎智英一方的訟費。

本案除黎智英外，6名壹傳媒及前《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司亦同被控。當中6名高層，即壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），均被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及一項請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國的控罪。6人早前已表明會認罪，他們於今日上午十時半在高院原訟庭進行答辯。

案件編號：CACV 425/2022, HCCC 52/2022

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