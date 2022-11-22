旅發局「賞你遊」170個行程　今早10時起憑收據報名

「團進團出」實施後海外訪港旅行團屈指一算，本地旅遊業仍待復甦，香港旅遊發展局今日(22日)推出173個「賞你遊香港」行程，市民可於早上10時起，憑滿800港元的實體消費收據報名，而今批行程以5大主題，包括歷史古迹、探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，當中21個為收費行程，其餘152個則免費。

免費行程的參加者可一睹新石器時代出土文物，或參觀年逾四百的古老樹屋、認識本地漁農業；又或是在海濱徐徐海風下做瑜伽，舒展身心。而收費行程則收取數十至200港元的團費，可以於專人指導烹調泰國菜；親手製作擴香石、護膚品、馬賽克燭台，或暢遊有機農莊、品嘗星級酒店高級海鮮晚餐等。

市民可憑上月20日起的實體消費收據，最多2張，合共滿800港元，便可享用本地遊優惠1個，今早便可向旅行社報團，先到先得，而各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險。成功獲旅行社通知的市民，出發前須按照旅行社的指定方式提交消費單據正本，並繳付每人100港元作按金或相關團費，按金可於出發日取回。