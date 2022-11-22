英皇鐘錶珠寶　以客為尊勇於開拓　屹立80年再創高峰

歷史悠久的英皇鐘錶珠寶自1942年成立以來，一直以代理世界頂級鐘錶品牌及華麗珠寶首飾而享負盛名，80年來一直秉承精益求精的精神，時至今日，英皇鐘錶珠寶在家族第3代楊諾思小姐的領導下，依從「以客為尊、與時並進」的發展方向，為顧客提供最優質及貼心的購物體驗。今年，英皇鐘錶珠寶於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓企業大獎2022」榮獲「超卓市場營銷企業大獎」，彰顯其在業內卓越非凡的地位，同時鼓勵品牌繼續邁步向前，再創高峰。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（Cindy）表示：「好榮幸英皇鐘錶珠寶得到這個大獎，要感謝一班同事上下一心，公司才可以平穩發展，業務持續增長，很感恩大家的努力受到肯定！」要在奢侈品零售市場屹立80年之久絕不容易，楊諾思表示關鍵是不論產品款式設計、市場定位及營銷宣傳都要與時並進。「英皇鐘錶珠寶以代理世界頂級鐘錶品牌起家，多年來於本港穩步發展，但集團亦勇於開拓，穩中求變，逐步將業務拓展到中國內地、泰國、新加坡及馬來西亞。待疫情穩定後，集團會進一步拓展東南亞市場。

同一時間我們亦專注鞏固本地客人，努力維繫良好關係，推出不同的活動，例如會員專享優惠、工作坊、節日及生日禮遇等，去答謝一直支持我們的客人。」此外集團任人唯賢，珍惜每位有能力的員工，予以提拔，亦安排了師友計劃，邀請年資較深的同事密切跟進新同事的工作進度、協助他們適應公司文化及了解管理層的要求。故此即使多年來市場經歷大大小小的風浪，英皇鐘錶珠寶依然能夠屹立不倒，傲視同儕。

品牌近年主力拓展中高端客戶，客人接納的產品類型變得更廣泛、更年輕化。楊諾思表示：「我們集中推出適合年輕顧客佩戴的時尚輕奢款式，以及有多種戴法的靈活設計，去配合不同場合的需要。」例如輕奢款式中的「The Spotlight 系列」以超卓工藝將9顆鑽石緊緊包圍着中心較大的美鑽，為系列賦予「 十全十美」的圓滿象徵。而「Timeless Tales矢志不渝系列」則在鑽飾上配有Infinity無盡環圈圖案，象徵了彼此的承諾從此刻到永恒，系列中長鏈設計可作兩款不同佩戴方式，自由配襯。

網上購物及電子支付成為疫下新常態，英皇鐘錶珠寶亦積極在內地及香港市場增添多個網絡銷售渠道。「為了迎合市場的需求，我們積極開拓網上購物平台，例如HKTV Mall、Zalora、內地的天貓、京東又或者抖音等網店，去吸納不同顧客層。」傳統零售門市方面，店舖裝潢以簡約、輕奢、優雅的元素為主，並會定期審視現有店舖業績，發掘具潛質的地段擴展網絡。被問到對港府派發消費券對零售業有沒有幫助，她表示：「發放消費券對本港零售市道有振興作用，亦都對零售業帶來支持，配合不同的購物優惠，令到我們的生意受惠。」

她又補充說：「隨着港府放寬入境檢疫措施去到『0+3』，希望訪港旅客逐漸增加，帶動經濟氣氛。相信政府之後會放寬到『0+0』，再加上與內地通關後，可以進一步吸引更多遊客來香港，零售業一定會復甦，期望生意額可以有顯著增幅。」公司前景方面，楊諾思希望可進一步拓展業務版圖。「全球經濟過去兩年受到疫情打擊，所以公司的短期目標是重新穩固業務，希望盡快返回正軌。至於長遠目標就是擴張中國內地零售網絡，同一時間物色具有商機的東南亞城市，希望將來繼續開拓更廣闊的市場領域。」