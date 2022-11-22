禁餵飼野豬條例難執法　議員促訂立績效指標

本港近年多處有野豬出沒，部分影響民居。立法會《2022年(1999年禁止餵飼野生動物公告)修訂公告》小組委員會今(22日)召開會議，條例旨在將禁止餵飼野生動物措施擴展至全港範圍，並完成逐條審議階段。多位議員質疑政府難以執法，促條例涵蓋野鴿及訂立績效指標，並指市民難以分辨何謂馴化動物及野生動物。

議員陳學鋒指出，政府修例後要確保執法強度，質疑法例訂好亦無人執法，促賦予視像執法，以及將條例覆蓋野鴿。他又質疑餵飼貓狗，如何與餵飼野豬區分。漁農自然護理署指，政府會以風險為本作資源調配，視像執法會與律政司研究，而餵飼野鴿要修訂其他條例，預料明年修訂；又認為餵飼貓狗通常有器皿，容易辨認。政府補充指，很少人放下食物就走，通常是直接餵飼，如放下就當亂拋垃圾，食環署會作出定額罰款。

對於政府以「馴化動物」及「野生動物」作辨認。議員梁子穎表示難以明白，舉例指「雞都會攻擊人」，同理「鴿都會失去理性而攻擊人」。政府指馴化是人類長時間有改變動物習性，例如家畜、家禽，鴿子很多是放生變成野鴿，又指野生動物清單非常長，只要非馴化都是野生。梁則指已經放生的動物，就算本身是馴化動物，亦應該定義為野生動物，不認同政府解釋。

議員劉業強則希望政府訂立績效指標，政府指去年有111單個案，通常罰款在1,000港元下；黑點約有63個，現時有40多個黑點的野豬減少到5隻以下，希望每年減少一半黑點，3年後檢視。不過，漁農界議員何俊賢指黑點不準確，新界接近禽畜業農場應視作黑點，否則容易傳染疾病，並指政府如不增設人手，各部門則需要合作處理。