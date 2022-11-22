近年非吸煙者患肺癌數字呈升勢　醫生：無不良習慣都有患癌風險

肺癌近年漸趨常見，有機構於今年初舉辦「港人免費肺癌篩查計劃」，今日(22日)公布中期結果，顯示65%非吸煙者出現肺部結節或磨玻璃陰影情況。臨床腫瘤科專科醫生曾偉光表示，近年非吸煙人士罹患肺癌人數呈上升趨勢，全球約15%至20%男性肺癌患者，以及逾50%女性患者均為非吸煙人士，考慮到吸煙率在東南亞，包括香港均呈下降趨勢，但接近3分1肺癌患者均屬非吸煙人士，而亞洲更高達83%的非吸煙女性罹患肺癌，故重申即使沒有不良生活習慣，均具有患上肺癌風險。

據香港癌症資料統計中心數據顯示，2020年共有3,910人死於肺癌，佔癌症死亡總人數26.4%，而第4期肺癌的5年存活率亦只有10%。調查又發現，151位參加者中，有11位出現疑似惡性腫瘤或結節情況，其中3名更已確診晚期肺癌。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍表示，肺癌患者晚期根治機會微小，及早發現治愈可提高存活期，呼籲高危人士盡早進行肺癌篩查。

李慧妍續指，具高風險因素人士包括年齡介乎50至80歲、且現有吸煙習慣或戒煙不超過15年，並有20包年或以上的吸煙史人士；而從來沒有吸煙習慣，但同時有直系家族的肺癌家族史人士亦計算在內。她憶述，1名64歲確診女患者，從無過敏及吸煙史，亦沒有飲酒習慣，但家族中有癌癥病史，最初經掃描發現肺部左上葉懷疑惡性病變，在進一步檢查時確診，在接受5個月的靶向治療後，患者病情受到控制，繼而接受手術治療，切除肺部腫瘤。她強調及早發現可降低死亡率，挽救生命。