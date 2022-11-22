為車資問題狂毆巴士車長　外籍律師襲擊罪成囚8周

六旬外籍律師去年於灣仔乘巴士過海，疑因車資問題與司機爭執，及後更對司機箍頸揮拳施襲。他否認對嚴重傷害他人身體罪受審，今日（22日）在東區裁判法院被改判襲擊致造成身體傷害罪成。裁判官判刑時指，當時巴士司機只是一心等待警員到場卻遭到被告施襲，被告的行為絕不被容忍，最終判處被告監禁8星期，不過裁判官後批准被告以2萬元保釋以等待上訴。

被告Clement Richard Mark（60歲、律師），中文名祈朗貽，據香港律師會網頁資料，他是1間律師行之合夥人，並有調解員資格。控方案情指，去年7月29日晚上10時許，被告在灣仔游泳池站登上104號新巴後，未有即時支付車資。當巴士駛過海底隧道後，車費由原本的10.9港元降到6.6港元，被告才拿着八達通卡支付車資。車長欲伸手阻止，但被告強行拍八達通卡，其後才拿出數枚硬幣。車長將被告手中一枚5元硬幣投入錢箱後，被告變得情緒激動。車長停車及讓其他乘客疏散，但阻止被告落車。其後被告向車長施襲，包括打他背部2至3下、箍頸，及拳打他臉部先後共9至10次。事後車長送院檢查，他的右眼側有內出血及左眼軟骨裂開。

裁判官裁決時指，遇襲車長作供清晰直接，接納其證供；但不接納被告的說法，即被告聲稱在入硬幣時，他的手腕被車長捉緊而有瘀傷，以及他被困在巴士內時感到呼吸困難。裁判官續指，車長當時帶手套及只是抬高被告的手腕逾2分鐘，認為車長不可能導致被告受傷，加上被告被困在車後，四處亂走及與車長起衝突，認為其行為與有呼吸困難的情況不一致。裁判官又指，被告多次襲擊車長，而車長只是想阻止被告離開，沒有襲擊被告或對其構成危險，以及警員接報後能夠盡快趕到現場等因素，故不認為被告的行為屬於自衞，裁定被告襲擊致造成身體傷害罪成。裁判官考慮到被告初犯及有專業背景後酌情減刑，判被告監禁8星期。

案件編號：ESCC 2222/2021