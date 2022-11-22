康文署慢九拍　2棵至少6米高古樹健康轉差　相隔7年才獲移除

本港塌樹意外頻生，早已有議員及專家批評政府政出多門，有多達9個部門管理樹木，導致管理分散、成效「慢九拍」。康文署今日(22日)表示，已移除旺角洗衣街花園兩棵分別高7米及6米的已枯萎古樹名木，保障公眾安全。署方早於2015年已發現2棵樹木健康情況轉差，出現樹冠稀疏及枝條枯死的問題，對兩棵古樹名木加強樹木護養工作及定期檢查健康狀況，作跟進安排，惟該兩棵古樹的健康情況未有好轉，署方拖至今年才移除。發言人強調，署方會謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在無其他可行的改善方案下，才考慮移除有問題樹木。

上述的古樹名木是兩棵史氏鐘花，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM／109及YTM／111。該署分別於今年4及5月再次實地檢查兩棵樹時，確定樹木已枯萎，雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險。署方隨即為樹木提供臨時支撐，以防倒塌，並諮詢油尖旺區議會有關移除該兩棵樹的意見，並無收到反對意見。發展局綠化、園境及樹木管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該兩棵樹的建議。為保障公眾安全，該兩棵樹木今日已被移除，並會安排在原址補種兩棵黃花風鈴木。

有鑑塌樹意外一再發生，東方傳媒機構早向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。