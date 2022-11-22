科大改良mRNA合成方式　增蛋白質生產效率　助治療癌症及新冠

因應疫情研製的新冠疫苗，包括復必泰等部分疫苗採用了mRNA(信使核糖核酸)技術，惟製成的疫苗需接種多針，才可令體內產生不同的蛋白質以對抗病毒並達到理想效果。香港科技大學化學及生物工程學系團隊發現，在有關尾鏈序列加入新的化學物質，可以令合成mRNA的蛋白質在生產效率中提升最高達10倍，並可以較低的mRNA劑量，增加治療癌症、遺傳病或預防新型肺炎的效用；有關發現已在科學期刊《分子療法一核酸》的線上版發表。

由科大化學及生物工程學系助理教授曠怡領導的團隊，花費3年時間研發新技術，通過在有關尾鏈序加入新的化學物質，阻礙細胞酶識別的同時，令化解工作效率變慢。團隊研發的新序列在進入細胞48小時後仍能生產蛋白質。科大亦將使用新序列注入小鼠體內，觀測到其比普通尾鏈序列可以產生超過3倍的蛋白質產量，蛋白質在小鼠體內存在時間亦延長一倍。研究顯示，新技術既能延長生產蛋白質持續時間，又可在人類細胞及小鼠身上生產多3至10倍的蛋白質。

曠怡表示，此對所有mRNA藥物和疫苗來說都是一個好消息，不但有望減少mRNA藥物和疫苗所需的注射劑量、次數，在提升療效的同時降低治療成本，亦可與其他mRNA改良技術同時使用，進一步提升蛋白質生產效率。團隊現時與正研發癌症疫苗的中山大學合作，期待日後與製藥公司、其他教授合作，把技術引進mRNA療法和疫苗開發上。