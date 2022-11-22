社民連成員涉前年違禁聚令　再多2人認罪5人明年再訊

社民連前年申請在5月1日遊行遭警方拒絕，8名社民連成員前往警察總部抗議相關決定時，被票控違反禁聚令，當中包括黃浩銘、梁國雄、陳寶瑩等人。他們其中1人早前已認罪，餘下7人今天（22日）在東區裁判法院再提訊，再多2名被告認罪，各被判罰款4500港元，其餘5人的案件則押後至明年2月15日再訊，以待同類案件的上訴程序。

案中8名被告依次為黃浩銘、李善芝、辛浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成、梁智輝，8人均為社民連成員。傳票指8名被告於2020年4月30日上午11時40分，在香港軍器廠街1號，參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。今天辛浩銘及梁智輝選擇認罪，案情指，當日8人自早上11時許，在警總外聚集及向記者舉起橫額。由於當時正實施「限聚令」，警方表示是次聚集不屬豁免群組聚集，向他們發出警告。警方在第3次警告不果後，向 8 人發出定額罰款通知書。

其餘6名被告中，李善芝已於早前認罪，餘下黃浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄及曾健成5人則透過律師表示，有與本案有相同法律爭議的限聚令案件，正處於申請許可向終審法院上訴之階段，故要求把案件押後再訊。裁判官最終把5人的案件押後至明年2月再提訊。

案件編號：ESFS 13,15-20/2020