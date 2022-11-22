今增7139確診　多13患者離世　輸入個案再創疫情新高

本港新冠疫情反覆，單日確診個案已多日破7,000宗。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(22日)新增7,139宗確診個案，包括6,505宗本地及634宗輸入病例，輸入個案再創疫情以來新高。另醫管局呈報再多13名患者離世，分別7男6女，年齡介乎60至93歲，有兩人來自院舍，當中分1人及10人分別已接種4針及3針疫苗；第5波疫情以來已錄得10,410宗死亡個案。而在變種病毒株方面，本港再多12宗XBB、6宗BQ.1.1本地亞系個案。

13人死亡，7男6女，60至93歲，10個3針，1人4針，1個2針，1個0針，2個來自院舍

新增的輸入個案中，包括581宗經核酸檢測確診及53宗快測確診，當中404宗涉及機場檢測樣本、139宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下91宗涉及第4至7日樣本。截至昨日(21日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現62宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及70宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增18間院舍出現個案；涉及15間安老院舍及3間殘疾院舍，共有28名院友及6名職員染疫，故有94名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有741間學校呈報共1,515宗個案，涉及1,284名學生及231名職員；有27間學校共30個班別因疑涉及傳播要停課一周。