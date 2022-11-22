涉助人逃出理大被控妨礙司法公正　區院今准加控鄭錦滿暴動

2019年11月警方封鎖圍堵香港理工大學期間，8人涉嫌意圖協助理大內的示威者逃避警方逮捕，當中包括立法會議員鄭松泰的助理鄭錦滿及1名民政署行政主任，其中5人否認妨礙司法公正罪於區域法院受審。控方上周在傳畢證人後，才向法庭申請新增1項針對鄭錦滿的暴動罪。雖然辯方反對及批評做法不公，惟主審暫委法官鄭念慈考慮後，今天（22日）決定批准控方新增控罪的申請，但拒絕讓控方就此再呈遞證供，認為此會擴闊檢控的事實基礎及對被告不公。法官之後裁定案件表證成立，各被告選擇不作供，案件押後至12月16日待雙方進行結案陳詞，並預計明年1月14日進行裁決。

案中8名被告為葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工）、鄭錦滿（32歲，立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演，女）及梁祖光（24歲，報稱售貨員）。當中葉嘉祺、黃逸滔及梁祖光各承認妨礙司法公正罪，梁另被控危險駕駛罪，該罪獲控方同意存檔法庭不予起訴。餘下5名被告則不認罪受審。新增的暴動罪指鄭錦滿，於2019年11月17日，在理大連同他人參與暴動，鄭否認控罪。

案件編號：DCCC 314,363/2021