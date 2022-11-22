兩電加價下推補貼措施　派飲食券及資助基層用戶

本港兩間電力公司中華電力及香港電燈今日(22日)宣布明年電費，分別加價6.4%及5.5%，對市民疫情下艱難生活百上加斤。雖然兩電同時亦公布部分補貼措施，如中電推出特別節能回扣，動用1億元資助15萬基層用戶；港電則派飲食券予基層家庭等，但未知港人對有關措施是否「受落」。

中華電力有限公司總裁蔣東強表示，本港基本電價已凍結3年，中電亦推出特別節能回扣，推廣節約用電，並動用2億元支援社區，其中1億元資助15萬個基層用戶等。中電業務及法則事務總監鍾嘉倫則指，明年燃料費需較現時上升7.2仙，達62仙，而地租及差餉的特別回扣會繼續，直至退款全數回贈客人。特別節能回扣方面，住宅用戶每月用少於600度電，或其他用戶不多於500度，將獲9.3仙的優惠。

香港電燈有限公司執行董事陳來順則表示，港燈將會推出補貼，料有一半住宅用戶會受惠，協助市民紓困，亦會派飲食券予基層家庭，電費津貼予劏房戶，共動用9,500萬港元。港燈集團發展總經理何彥彪表示，港燈新推出的「特別電費補助」會向每月用電僅300度電或以下的住戶，提供每度電9.5仙的補助，扣除後用電300度的家庭，電費只於明年只較11月增2.1元至458.6元，補貼共涉及4,000萬元。