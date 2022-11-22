香港懲教學院12.10開放日　今起可上網抽入場券

香港懲教學院將於12月10日舉辦大匯演暨開放日，開放日以「家‧國‧懲」為主題，當日的精彩節目包括警衛犬隊及區域應變隊戰術示範、儀仗隊中式步操演示及懲教署步操樂隊表演等。有興趣的市民可由今日(22日)起至12月4日透過網站申請入場券，抽籤結果將於12月6日通知。

懲教署表示，為慶祝「監獄署」易名為「懲教署」40周年，香港懲教學院將於12月10日舉辦大匯演暨開放日，開放日的參觀時間為上午10時30分至下午5時。屆時現場會設置不同的主題展覽及攤位遊戲，包括「智慧監獄」專區、「懲教四十載演變」專區、「一日懲教員」體驗和國家安全遊戲攤位等，以互動形式向市民展示懲教署的工作及該署在維護國家及香港安全的決心。

此外，市民亦可以參觀學院內多項運用嶄新科技的「智慧訓練」設施，如「心戰室」、「虛擬實境訓練設施」及「人工智能中式步操學習站」等。有興趣的市民可由透過懲教署網站(www.csd.gov.hk/tc_chi/news/openday.html)申請入場券，每人可索取4張，結果將由電腦抽籤決定，成功申請的人士將於12月6日收到電郵通知。