近15%學校無教授性教育知識　機構促訂明建議課時

本港性教育普遍不足，同時學校性教育課時亦不足夠。有機構今日(22日)公布調查數據，發現逾90%受訪學校表示在一個學年內，獲編配性教育課時為20小時或以下，甚或近半學校的一個學年內只有5小時或下；另發現有13.8%學校完全沒有在課堂向學生教授性教育知識。機構建議政府應考慮重新採用及更新舊有指引，訂明學校不同學科和課外活動的性教育元素建議課時。

平等機會委員會在2020年11月至2021年4月期間，向全港473間本地中學進行問卷調查，成功收到203間學校回應，另邀請26名討論者包括中學校長、教師，學校社工等，參與5場焦點小組討論。研究另發現，即使學校有實施性教育教學，惟無論初中或高中，均逾80%只集中在科學及生物科上，亦較少中學涵蓋性、法律與倫理、性傾向與性別認同，以及性方面的知情同意。有教師表示是與想法保守有關，透露曾有學校管理層明言「覺得呢啲野唔應該帶入校園，最好就唔好俾學生見到嗰啲避孕方法…」，更有基督徒同事「嘈得好犀利」，故在舉辦性教育活動時困難重重。

而在人手安排上，研究亦指出，有超過80%受訪學校並沒有設立「性教育統籌主任」一職；亦發現教師沒有接受適當的性教育專業培訓；有近半學校表示，在校內教授性教育的人員不曾修讀任何有關性教育的專業發展課程，甚或逾95%學校亦沒規定教職員修讀。有教師坦言，學校未有特別鼓勵老師進修，同時進修難以在工作時間進行，故強調非常依賴老師的自發性。

平機會行政總監朱崇文建議，政府考慮重新採用並更新1997年的《學校性教育指引》，訂明學校內不同學科和課外活動的性教育建議課時。此外，學校亦應適時檢視和修訂其性教育課程，除生物及心理，亦需包括涵蓋心理和社會方面知識；同時學校或政府亦應向教師提供足夠資源和誘因，予其接受有關方面培訓。