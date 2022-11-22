疫下市民精神健康漸差　《即時通》一季接逾1.2萬宗求助　

持續近三年的新冠疫情仍然終結無期，各項經濟數據每況愈下，加上政府嚴苛的防疫政策，不但持續衝擊本港經濟，亦為市民帶來持續的焦慮感，甚至引發精神健康危機！24小時精神健康熱線利民會《即時通》，過去半年接收的求助電話數字持續飆升，今年7至9月(最近一季)處理達12,650宗來電求助，較去年每季平均處理數字急增27%，因就業及經濟壓力而求助來電佔整體24%，相當於每4個來電就有一個表示相關的精神困擾。有居住劏房的女士因疫情打擊生活陷谷底，以啃麵包度日，經常失眠，精神壓力達臨界點，反映市民急需直接、持續和主動的精神健康支援服務。

居住劏房的王女士被疫情顛覆了她的生活，曾失業數月，由疫情前可以依靠工作一力照顧親友，到現在連劏房租金亦幾乎無力負擔，多月以來僅靠吃麵包果腹。她每晚致電《即時通》疏導即時精神壓力，指「一諗起以前同依家生活嘅對比我就忍唔住喊，但我住劏房好驚喊出嚟會騷擾到隔籬，惟有打嚟細細聲講，疏導一下情緒。」連月收入大減令王女士承受巨大精神壓力，經常鑽牛角尖，無緣無故哭泣，漸漸影響睡眠，平均每晚睡不到兩小時。經過數月，她一直累積的精神壓力接近臨界點，工作和休息皆不如意，她接受《即時通》每晚一次的電話情緒支援服務，透過話筒讓負面思緒得到排解，漸漸傾談到「出路」，讓她捱過最困難時刻。

《即時通》呼籲市民若面對精神壓力或生活問題皆可致電求助，按來電者的求助需要及近期的精神健康狀況，由專人提供主動關顧、覆診及服務提示及簡短輔導服務，並在合適情況下安排服務轉介，為來電者連接社區服務網絡，同步提供即時熱線求助途徑陪伴來電者過渡困難時刻。