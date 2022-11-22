猴痘疫苗累計接種逾3800劑　12.1起指定接種中心調整服務時間

衞生署今日(22日)公布，因應高風險群組接種猴痘疫苗計劃服務需求，位於油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所3樓的指定猴痘疫苗接種中心，下周四(12月1日)起，調整服務時間為星期一至星期五早上9時至下午5時45分；以及星期六早上9時至下午1時，公眾假期除外。另一間位於灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院7樓的指定接種中心，則維持星期一至星期五下午5時半至晚上8時開放，公眾假期除外。

屬於高風險目標群組人士可繼續透過電郵預約，或於辦公時間致電預約專線。此外，其他猴痘疫苗接種服務地點的服務亦維持不變，包括衞生署轄下6間社會衞生科診所、衞生署九龍灣的綜合治療中心，以及醫管局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，繼續為有高風險性行為的到診者提供接種服務。

高風險群組接種猴痘疫苗計劃於10月5日起展開，高風險目標群組人士，包括曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員，可以自願形式接種猴痘疫苗。截至昨日(21日)，猴痘打針計劃已為高風險群組接種超過3,800劑次。