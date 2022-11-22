議員質疑本港缺乏文化藝術產業　斥有人利用電影反中亂港

港府擬打造香港成為中外文化藝術交流中心，惟相關產業發展不足。立法會促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會今日(22日)召開會議，有議員指出港府政策對規劃不夠重視，並指有反中亂港人士利用文化進行軟對抗，促設績效指標規管。

議員陳穎欣指，最近有反中亂港人士以電影業進行軟對抗，讓人很難說好中國故事。她又稱最近電影製作融資計劃曾批出200萬港元給予電影投資，但該電影有矮化警隊之嫌，促設立績效指標規管。政府回應指，如有違反法例的情況，會嚴肅處理，亦會考慮撤回政府資助。

另一議員梁熙則指，政府推出的電影發展基金有一定商業考慮，但不少賣座的電影題材低俗，如果僅以商業作考慮，而不考慮文化涵養，對發展成為中外文化藝術交流中心而言並不理想。政府指，已經資助很多港產片，素材都大受好評，日後有何微調都會考慮。此外，議員楊永杰則指內地公司研發的遊戲，賺錢方面「嚇死你」，質疑為何香港不發展虛擬科技。政府回應指需要實體與虛擬並重，港府十分重視藝術科技結合，例如東九龍文化中心就會有所推廣，明白遊戲設計效益巨大，但仍需相關人才培養。