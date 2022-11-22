智慧城市發展欠佳　議員：創新科技未有全面應用

近年政府大力推行智慧城市發展，立法會今日（22日）就推行智慧環境措施的最新情況作出討論。會上有議員質疑政府大部分的智慧科技未有全面應用；又有議員關注防治鼠患先導計劃進展，批評「EV屋苑充電易資助計劃」審批時間慢等問題。

議員陳紹雄批評政府近年雖然有應用智慧科技，不過大部分技術多以「試行」、「先導」計劃的形式使用，未有全面應用相關技術。關注當局能否將縮短成效顯著技術的先導期和試驗時間，例如制定推行計劃的時間表，讓有關技術能夠落地，並改善市民生活質素。環境保護署副署長徐浩光回應指，情況評可下政府會盡量應用智慧科技，並以污水監測為例，指當局由研發到大量採用只花了半年時間。不過有部分技術因有不同限制所以未能立刻應用，但承諾技術可行會盡快做。

議員郭偉強則關注防治鼠患先導計劃進展，問及政府在荃灣楊屋道街市試用傳感器的捕鼠器及T型鼠餌盒的成效。食物環境衞生署助理署長梁溢景回覆指，現時當局共安裝了160個傳感器和100個捕鼠器以及T型鼠餌盒，雖然初期誤測的情況，但現時已處理相關問題，認為新技術可以讓工作人員快速收集捕鼠器內捕獲的老鼠，令情況有所改善。議員葛珮帆指愈來愈多市民購買電動車，但充電設置追不上，質疑充電易資助計劃批出時間太慢情況不合理。環境保護署首席環境保護主任蘇景隆表示會加派人手處理早前的申請，希望可以盡快處理。