政府在西貢大頭洲認可殯葬區　對非法殯葬個案展開遷葬行動

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署今日(22日)在西貢大頭洲認可殯葬區（SK/52）內對山邊非法殯葬個案採取執管行動，移除4個非法墳墓/金塔屋/金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場。署方早於今年9月15日，在上述認可殯葬區內8個未經批准的非法墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知，要求有關人士於10月17日前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡，否則相關的遺骸會被遷葬至沙嶺墳場。限期屆滿後，尚餘4個非法墳墓/金塔屋/金塔未有人認領，政府遂於今日展開遷葬行動。

當局自2016年起於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、進行紀錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於認可殯葬區內的可用空間劃定新申請的墓地範圍，從而確保下葬地點皆位於殯葬區內。試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋了新界9個行政區域。政府早前審視自試驗計劃所得的資料後，決定於去年7月就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開跟進工作。政府會繼續進行跟進工作，包括計劃於清明節前於其他未經批准的非法墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知。

政府發言人強調，根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)，任何人未經當局許可而佔用政府土地，且沒有遵從該條例所指的通知所飭令而停止佔用該土地，即屬犯罪。任何被佔用政府土地上的財產或構築物可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。此外，根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)，在沒有主管當局書面准許下埋葬人類遺骸屬違法行為，違例者可被刑事檢控，而有關墳墓內的遺骸亦會被移走。