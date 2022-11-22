多52地方納強檢　西半山嘉兆臺上榜

再增52個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該52個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大埔帝欣苑21至27座

2.馬鞍山頌安邨頌智樓

3.馬鞍山錦龍苑龍欣閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門翠寧花園3座

2.香港仔華貴邨華孝樓

3.粉嶺華明邨頌明樓

4.青衣青泰苑鴻泰閣

5.藍田平田邨平旺樓

6.粉嶺海聯廣場3座

7.將軍澳富康花園3座

8.將軍澳富康花園2座

9.荃灣翠豐臺2座

10.沙田水泉澳邨崇泉樓

11.荃灣麗城花園3期2座

12.天水圍天恒邨恒俊樓

13.屯門大興花園1期2座

14.筲箕灣愛蝶灣6座

15.將軍澳慧安園1座

16.葵涌葵俊苑葵豐閣

17.屯門兆康苑兆基閣

18.屯門慧豐園1座

19.柴灣新翠花園2座

20.油塘油美苑淮美閣

21.東涌東堤灣畔7座

22.藍田滙景花園3座

23.沙田沙角邨銀鷗樓C座

24.柴灣曉翠苑碧翠閣

25.屯門兆麟苑輝麟閣

26.牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

27.半山區嘉兆臺2座

28.牛頭角得寶花園H座

29.牛頭角得寶花園B座

30.荃灣愉景新城4座

31.橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓

32.茶果嶺麗港城26座

33.沙田愉翠苑愉勤閣

34.大角咀維港灣10座

35.大角咀富多來新邨富皇樓

36.何文田恒信園四期

37.屯門兆山苑樺景閣

38.柴灣柴灣道392號雅麗閣

39.西灣河康祥街2號太祥樓

40.元朗朗城滙2座

41.葵涌梨木道112號葵寶大廈

42.薄扶林置富花園富怡苑

43.馬鞍山新港城N座

44.屯門康德花園1座

45.掃管笏愛琴海岸6座

46.牛池灣威豪花園1座

47.沙田銀禧花園2座

48.上水御皇庭3座

49.天水圍嘉湖山莊景湖居5座