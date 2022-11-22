港協暨奧委會發指引　賽事現播錯國歌等情況　須以T字手勢示意反對

南韓上周舉行的亞洲七人欖球賽中，主辦機構在香港對南韓的決賽中播錯中國國歌一事持續發酵。港協暨奧委會今日(22日)向轄下所有體育總會發出《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，提醒各體育總會須嚴格遵守相關規定，如在國際賽事發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。

港協暨奧委會表示，日前就亞洲七人欖球賽播放中國國歌出錯事件，與文化體育及旅遊局舉行會議，並向特區政府當局提出切實可行的建議，及後隨即制訂相關《指引》，為所有運動員、隊伍及體育總會管理層和工作人員提供清晰指示。當中包括規定所有體育總會須熟悉載於特區政府總部禮賓處網頁，有關使用國歌和區旗的條例/指引，並確保國歌和區旗在完全符合這些條例/指引下使用；港協暨奧委會將向各體育總會提供附有正確國歌和區旗的工具包，由體育總會指派的領隊帶備出席國際賽事，交予主辦機構使用；及運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。

相關《指引》即日起生效，港協暨奧委會亦將於本周四(24日)為轄下體育總會舉行簡報會，向體育總會的委員及工作人員說明《指引》的相關內容和措施，日後港協暨奧委會將每年舉行至少一次同類簡報會，提醒各體育總會成員相關事宜的重要性，以確保國歌和區旗獲得應有尊重。