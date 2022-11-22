政Whats噏：欠統一登記制度　方國珊：地下管道一團糟

地底嘅水、電、煤同光纖管道星羅棋布，雖則係城市發展嘅重要規劃，不過香港喺呢方面就欠缺管理，西貢區議員方國珊就以「亂象」嚟形容地底世界，指緃橫交錯嘅管道鋪設雜亂無章，既不利於檢查維修，更會增加後期增設公共設施嘅難度，認為政府應設立專責管理地下管道嘅部門，以及將管道位置嘅信息透明化。

外國同內地部分城市嘅地底，都有容納各種管道同排水嘅綜合管廊；而香港嘅情況就係諸如電力、通訊或煤氣等配套設施，其供應商會各自委託外判商鋪設地下管道，因考慮到成本問題，鋪設管道嘅深度相當有限，往往不足一米。方國珊指淺層鋪設管道不但妨礙樹木嘅根部，亦對地面增建設施構成影響，事關多數政府嘅公共設施，要求較深嘅土層深度，例如有蓋座椅嘅深度需達兩米。若果擬增建設施嘅地點，地面下係有管道的話，可能需進行為期至少一年嘅改道工程，因此喺施工之前，政府部門需去信所有地底設施公司及公營機構查詢地下管道情況，而呢個諮詢過程，隨時可長達6個月至兩年不等。

可以想像，雜亂嘅地底管道會拖慢工程進度。方國珊話8年前，佢喺區議會曾提出西貢舊區地底管道亂象，並要求政府制定地底管線管理制度，但有關部門並無明確回覆，只係話管線問題由來已久，現時較難解決。但後來佢仲發現不止舊區，作為新發展區嘅環保區亦有呢種亂象。

方國珊又指，既然政府銳意發展北部都會區，宜及早做好地下管道嘅規劃，以免房屋及配套設施嘅興建，因管道錯亂而受影響，以及冀有關部門如路政署等，可以盡快制定同落實地底管道管理制度，將以往地底管道設施嘅走向同位置歸納整理，並資料轉送雲端供公眾查閱。