高利貸集團清洗1.4億元黑錢　主腦及骨幹等15人落網

警方於昨日(21日)及今日(22日)進行代號「晶澈」反「高利貸」行動，搗破一個涉及非法收債的高利貸集團，以涉嫌「以過高利率放貸」、「無牌經營放債人業務」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」 及「刑事恐嚇」等罪，拘捕11男4女(22至64歲)。15名疑犯包括姓蕭(61歲)男主腦、5名骨幹及9名傀儡戶口持有人，部分疑犯有黑社會背景。

警方調查顯示，部分傀儡戶口持有人兼任高利貸集團收數組人員，以恐嚇及向受害人住所淋紅油等非法手段，向未能準時還款的受害人作出滋擾。根據調查所得，該集團於2018年開始運作，向受害人收取年利息80至150厘，遠超法例容許的60厘上限。經分析大量銀行文件，相信集團從2018年1月至今年10月，至少利用40個銀行戶口清洗了1.4億港元犯罪得益。警方又於主腦及骨幹成員住所，搜獲電腦、數簿、多部手機、多張銀行提款卡、以及價值160萬元犯罪得益，當中包括20萬港元現金或外幣、10隻名錶、30個名牌手袋、小量首飾及金器等，疑犯正被扣查。行動依然繼續，不排除有更多人被捕。

警方由今年3月開始調查案件，發現部分受害人經朋友及中介人介紹接觸該高利貸集團，大部分人因急需現金周轉，進行借貸時沒有詳細計算實質要交多少利息，只考慮當刻要交多少利息，以及是否負擔得起。惟當其冷靜下來後，才知道要支付極高昂的利息。其中1名受害人借款30萬港元，每月還款3.5萬港元，還了16期後，發現仍未還清款項。假如受害人不能還款，集團會要求其交出銀行戶口，以戶口抵債，一旦受害人拒絕，集團就會不擇手段向其發出恐嚇信息、稱會傷害其家人或子女，又派行動組上門淋油等，令受害人擔驚受怕妥協繼續還錢。