收回棕地影響作業者　甯漢豪冀地政協調溝通

隨着政府在新界多個新發展區項目開展，外界關注現有土地作業者的收地和搬遷影響等情況。發展局局長甯漢豪表示，因部分經營者所持有的大型機器難以進入工廈，無法為原本在土地上的產業進行「一換一」的調遷安排，當局將新增職位以專門督導搬遷個案。

在昨日(21日)立法會發展事務委員會上，多名議員跟進收回棕地發展成多層工廈，過程對原有棕地作業者的產業延續及場地搬遷的影響，擔心日後安排會令租金上升，對從業者造成負擔。議員盧偉國指出，局方提出主要以金錢賠償形式處理棕地搬遷，但對業界最關心的另覓合適土地延續產業卻避而不談。另一議員田北辰指，由收地至首批工廈建成，當中有近4至5年過渡期，關注局方如何安置棕地原有作業者。

甯漢豪表示，明白工廈落成的時間未必能夠配合搬遷方案，指出局方正整理新界土地資料，希望列舉出可行的地方，供有需要人士到城規會申請使用。她續指，部分經營者有大型吊臂等機器，或不適合搬入工廈，所以無法做到「一換一」調遷安排。她期望地政總署可作出協調溝通，並將計劃另設職位，以專門負責處理及督導搬遷個案等細節。