港府僅提按月電費加幅單位數　議員及環團斥誤導

明年電費調整今(22日)出爐，不過加幅出現兩種數字，令人摸不着頭腦。兩電及港府今年公布明年調整電費時，除了一如以往擺出今年與明年電費變動，並新增了今年11月的電費水平作比較，環團批評當局刻意淡化加幅，環境及生態局則堅稱文件已提及按年加幅。

根據以往表達方式，兩電會列出今年1月及明年1月的電費價格作比較，例如中電淨電費加至每度電197港仙，若以按年比較，加幅達19.8%，但若比較今年11月的數字，按月僅增6.4%，由雙位數減至單位數。港燈亦同樣，明年每度電197港仙，按年增45.6%，較11月則僅增5.5%。議員梁熙說兩電的按年加幅現實上驚人，但當局的表述則嚴重誤導市民。

綠色和平項目主任伍漢林亦表示，中電及港燈的淨電費、燃料調整費按年增幅為錄得近10年最大升幅，但環境及生態局卻向公眾表示兩電的電費加幅是6.4%及5.5%，不過加幅僅與今年11月相比，並非如常公布按年(即與去年1月1日相比)的電費加幅，僅在被追問時才披露相關數字，有刻意淡化及掩飾加幅之嫌。他促請，當局資助基層市民更換節能電器，紓他們的電費負擔及減排。

能源諮詢委員會前委員文志森則指，兩電應實施「彈性電費」，於清晨、晚間減電費，鼓勵市民於非繁忙時間用電，例如洗衣等不緊急工作，紓民困之餘，兩電又能減少啟用後備發電的裝置，降低運作成本。他提到，海外多國均有相關措施多年，不過本港因智能電錶的覆蓋率低而未推行，而隨着兩電協助用戶改用智能電錶後，應盡快推出措施。