高科院土壤特徵研究　助規劃城市綠化

最近發生多宗塌樹事件，除了生長空間狹小、樹幹受真菌感染等因素外，土壤質素也是關鍵原因之一。為此，香港高等教育科技學院園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士課程師生獲大學教育資助委員會撥款資助，評估城市綠化空間的土壤特性及微生物群落多樣性，以及研究土壤與樹木生長的關係，期望可就改進市區綠化空間的設計、規劃以及管理提供實際建議。

高科院環境及設計學院環境學系副教授張浩說，香港對上一次已公開的土壤特性研究早於1998年進行，距今長達20多年。由於土壤特性和微生物群落對植物生長和健康有重要的關係，團隊希望對城市綠化帶的類型、樹木特徵和健康狀況，連同土壤特性作整體及全面研究及評估，讓香港的綠化工作能夠在更窂固的知識及數據基礎上推展，讓植物管理更切實、有效。

團隊發現，港九新界各區之間的土壤特徵存在顯著分別，例如青衣公園的土壤樣本，比香港公園的有較好的物理性質；而九龍公園的土壤養分較佳，柴灣公園的土壤養分則較低。在不同種植環境，不論公園或路旁，團隊發現樹穴土壤的物理性質較不理想，主要由於樹穴四周有水泥或磚塊圍堵，空間狹小令泥土密度過高，沒有足夠的空間透氣、滲水，以及讓樹木根部發展，構成一定的生長壓力。路邊種植帶的土壤由於空間限制較少，比起斜坡、樹穴及花槽有較好的物理和養分表現。因此，團隊建議日後多利用種植帶作城市綠化。