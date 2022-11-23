跨部門東九龍及油尖反黑工拘27人　包括假難民及通緝犯

東九龍總區機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區聯同入境處及勞工處，昨日（22日）進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

行動中合共拘捕20人，其中1名姓譚本地女子(46歲)涉嫌「管理色情場所」被捕，另4男1女本地人士、1男2女內地人、7名印尼籍女子（當中2人持香港身份證、2人持「行街紙」及3人無身份證明文件)、1名印度漢、2名孟加拉漢、1名無證明文件的巴基斯坦籍男子(22至73歲)，則分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「有遣送離境令人士接受僱傭工作」及「管有失效身份證」。警員亦發現其中一名巴基斯坦籍男子(50歲)為被通緝人士。所有被捕人士正被扣查。

此外，油尖警區聯同機動部隊行動部應變部隊及入境處，昨日亦展開代號「冠軍」的反非法入境及非法勞工行動，突擊搜查區內多個地點。行動中拘捕7人(28至51歲)，包括1名本地男子、1名內地漢、1名非洲肯亞無證男子、3名印尼女子(1人持「行街紙」及2人持香港身份證)，分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「違反逗留條件」、「外出時沒有攜帶身份證明文件」及「尋獲通緝人士」被捕。所有被捕人士正扣查，當中部分人士稍後將交由相關部門跟進。