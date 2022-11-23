針炙調節肌張力　改善中風後遺症

近年市民對中風無不談之色變，只因中風發病急、變化快和死亡率高。基督教聯合那打素社康服務中醫師呂日持解釋，以中醫的角度來說，中風是病名，是外邪侵犯肌表，即太陽中風。中醫認為，中風的出現主要由於心、肝、腎，多個臟腑陰陽失調，加上風、火、痰、瘀各種致病因素互相影響，以致腦部血氣逆亂或血行受阻，血溢脈外，腦失去其功能。

此外，高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病、先天腦血管異常、肥伴、年老、吸煙和嗜酒都是造成中風的高危因素。而當遇到情緒過度激動、天氣溫度變化、疲勞過度等都可誘發中風。

中風分為中經絡與中臟腑兩大類型。中經絡者多以半身不遂、偏身感覺障礙、口舌歪斜、言語不清為主要表現，少有不省人事，病勢相對緩。而中臟腑者則以神機受損，昏迷不醒，病位深，病情危重為其特徵。除了以上痛楚外，中風亦會出現吞嚥困難、口齒不清、智力障礙、半身不遂等的後遺症。

中醫學亦有助治療中風。而對於中醫學來治療中風方面，中醫治療中風是根據中醫辨證論治的原刖，對病人症狀，舌象、脈象來確立治療方法，選擇相應方藥、針灸，對病人進行個體化針對性治療。而以中醫治療中風可以促進腦功能康復，預防腦血管病復發。除此之外，中醫治療亦防止中風後臟腑功能衰退。通過針灸抑制作用，調節肌肉張力，防止肌肉痙攣或弛緩，並能改善患肢麻木的感覺障礙、語言障礙、吞嚥困難等中風後遺症狀。