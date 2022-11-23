東方日報A1：壹傳媒6人認罪候懲　4高層頂證黎智英

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》（下稱蘋果）高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，將於12月1日在高院原訟庭開審。控方又透露黎智英藉「飯盒會」向下屬「發號施令」。至於其餘6名高層經過認罪協商後，早前已表明認罪，至昨早6人正式在高院承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，眾人繼續收押至黎智英案審結後始作求情及判刑。據了解，至少3名本案被告會在黎案中作供，當中包括張劍虹及陳沛敏；這亦意味着連同另案被告周達權，至少4名前蘋果高層，將會在審訊中頂證黎智英。

案中共涉及12名被告，其中「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華早前已認罪，該兩人的案件將於2023年1月12日提訊；餘下被告分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）。

黎及3間公司不認罪，案件定於下周四開審，預計審期30日；黎將會就案件由指定國安法法官而非陪審團審理，向法庭申請終止聆訊。其餘6名高層原被控兩罪，包括一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪；經認罪協議後，6人承認串謀勾結罪；控罪指6人聯同黎智英於2019年4月1日至2021年6月24日期間，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。案件昨日由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，控方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表。

控方表示，由於部分被告會在黎智英案審訊中作證，因此較理想是待全案審結後，始對眾被告進行求情及判刑，法官對此亦同意，屆時會再通知控辯律師確實的處理日期。有辯方的大狀表示，本案並不容易處理，需時準備求情，提議可先定日子作提訊，法官表示會盡量安排，但現階段需視乎黎智英案的進度。張劍虹代表大律師在庭上透露，張將會在黎案中作供，希望其法律代表到庭旁聽期間用電腦作紀錄，法官批准有關申請。

本案的同意案情指，蘋果在2019年4月1日至2021年6月24日期間，不斷發表具煽動性的文章或影片，慫使他人不守法或不服從命令，包括鼓勵市民參與抗爭，並透過不同渠道請求外國制裁香港。控方將161項煽惑內容呈上法庭作為例子，並形容黎智英是主腦，他會透過「飯盒會」向張、陳等下達指令。而6名被告有份參與蘋果的出版，包括電子版及英文版，亦有份參與決策，他們必然對此勾結外國勢力行為知情，他們是串謀與黎犯案。

至於74歲的黎智英，被控與6名被告串謀勾結外國勢力罪及串謀刊印煽動刊物罪之外，他另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。而3間蘋果的涉案公司則被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、出售、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物共兩罪。

6名被告昨晨由囚車押往高院時，警方嚴陣以待，大批警員封鎖金鐘道對開，反恐特勤隊亦荷槍實彈到場戒備。而收押多時的一眾被告昨應訊時，表現平靜，此外，不少前蘋果員工亦有到庭旁聽。

香港《蘋果日報》已於去年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在去年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：HCCC 51､52/2022, HCCC 147/2021

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：