醉客昏睡被叫醒發爛渣襲擊的哥　涉2宗罪被捕

今日(23日)凌晨3時許，一名身有酒氣男子，從旺角彌敦道惠豐中心對開登上一輛的士，並示意的哥過海前往筲箕灣太安樓。當的士沿東區走廊將近駛至西灣河時，司機見該名乘客正在呼呼入睡，遂嘗試叫醒他準備落車；惟對方不滿被人「搞醒」，當場大發酒癲，從後用手向的哥施襲。

據悉，醉客突襲的哥「擰耳仔」及拍打後枕10餘下，遇襲的哥忍痛將的士左轉入太安街，並駛至西灣河文娛中心外停下。的哥頓感痛楚且口罩被扯甩，他與乘客理論期間，詎料對方情緒激動，從後座打開車門衝上前，的哥見狀亦落車走避；其時有人乘機坐上司機位，並出言喝罵的哥：「你唔識揸等我揸！」的哥無奈只好報警求助。

港島衝鋒隊警員接報到場調查期間，醉客疑因酒力發作，自行打999報警稱被人包圍，要求警方派員到場協助，又要求在場警員出示委任証以證實其身份。事件擾攘約1個多小時後，警員經初步調查，以涉嫌「襲擊」及「無牌駕駛」將醉客拘捕，他與的哥及後須送院治理。據悉，事件中涉及車資約200港元，而涉事醉客亦有繳付全數車資。