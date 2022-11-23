港鐵新列車6大提升　乘車更舒適　智慧功能加強列車運作保養

港鐵市區綫全新列車即將投入服務！向來重視鐵路資產更新及提升的港鐵公司，每年投放超過100億確保鐵路系統維持良好狀態，早前更作出歷來最大規模的列車投資，斥資60億元購入93架新八卡列車，陸續取代行駛於觀塘綫、荃灣綫、港島綫及將軍澳綫的第一代列車，當中部分第一代列車已服務港人超過40年。新列車獲政府部門確認安全及良好，11月27日率先在觀塘綫投入服務。

新列車設計以客為本，配備更先進的設備，務求為乘客帶來更佳乘車體驗，以及提升列車運作的可靠性及效率。當中包括6大提升：

1. 上落車更暢順：透過調整佈局，在座位數目不變下，部分座椅玻璃屏風稍微移入車廂內，加闊門邊企位，令上落車空間更寬敞；扶手桿及扶手吊環的佈局主要集中於車廂中間，鼓勵乘客行入車廂中間。

2. 更多扶手裝置：改用環型扶手桿設計，以及每車卡的扶手吊環數目由市區綫第一代列車的24至27個增加至新列車的64個，企位乘客更容易緊握扶手。

3. 人體工學設計座椅更舒適：拱型背靠更好地承托乘客背部，同時提升多用途空間的挨杆設計。

4. 全面使用LED燈，車廂環境更明亮柔和，更加環保：全面採用更節能的LED燈照明系統，營造更明亮柔和的乘車環境；新車車門位置上方加裝環形燈，增加照明度之餘，亦讓身處車廂中間的乘客更容易辨認車門位置。

5. 動態路綫圖提供更多資訊：屏幕可盡覽包括列車路綫、行駛方向、車門打門方向、所在車站、下一站等乘車資訊，亦可發布特別狀況消息等車務相關資訊。

6. 智慧功能提升列車運作及保養維修：配備「智能伺服器」，可實時傳輸列車行駛期間關鍵設備的數據，工程人員可遙距監察列車運作，以及運用大數據分析，加強列車的預防性維修。

今次投資購入的新列車在經過一系列嚴格測試後，於今年8月起在觀塘綫進行可靠性測試，測試結果良好，正式投入運作。將來當新信號系統投入服務，新列車亦會配合營運，為市民帶來更便捷的鐵路服務。