保良局服務香港人　每年逾80萬人次受惠　龐大網絡支援抗疫

立足香港144年的保良局，是本港家傳戶曉的多元化慈善機構。保良局每年服務逾80萬人次，一直秉持「保赤安良」精神，關愛社會促進共融，在慈善工作上盡善盡美。無論在教育、青年、醫療及扶貧等範疇都恰如其分，深得社會各界信任及支持，更以龐大的關愛網絡支援抗疫工作。今年保良局首度於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓企業大獎2022」中榮獲「超卓慈善服務企業大獎」，可謂實至名歸。

保良局主席陳正欣指，「感謝東方頒發慈善服務企業大獎予保良局，認為獎項是肯定保良局的付出，亦是對保良局的信任及鼓勵。」保良局至今成立超過300個服務單位，將繼續為社會送暖，實踐「保赤安良」精神，亦體現今年「正氣善盈．創建共融」的主題。

1878年創立的保良局，今年成立144周年，亦是二級歷史建築中座大樓落成90周年的大日子。為了讓市民更深入了解，保良局早前舉辦「樂遊中座」開放日，吸引逾千名市民踴躍參加。中座大樓地下為保良局歷史博物館和關帝廳等，上層則為兒童之家。陳正欣指，香港許多歷史建築都在活化保育甚至轉型，而中座大樓90年來只有一個宗旨，就是照顧有需要兒童，始終如一。

而早在疫情爆發初期，保良局迅速成立「關愛無限．共跨疫境」扶弱計劃，為弱勢社群提供食物、學習、醫療以至緊急經濟援助等，同時提供免費中醫流動車，到各區為市民診症，透過不同活動扶助社會弱勢，帶來正能量。陳正欣憶述在今年2月至3月疫情最嚴峻之時，他與上屆主席協定，放下手上所有活動，集中資源做抗疫工作，「政府處理大框架，我哋作為慈善機構就去協調和執行，呢幾年服務超過100萬個受眾！」

保良局又應社會福利署所託，協助籌備及營運彩雲路暫託中心，專業團隊照料新冠染疫輕症長者，紓緩公營醫療負擔。香港人亦源源不絕捐贈超過300萬件物資，讓扶弱計劃得以延續。

陳正欣又指青年是香港的未來，民政事務局亦已改名為民政及青年事務局，可見政府相當重視青年發展，而保良局亦響應「青年宿舍計劃」，在元朗興建香港最大型青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，提供1,680個宿位並將於短期內招租，為18至30歲在職青年提供可負擔及舒適的獨立生活空間，租金為市值一半，申請人最長可租住5年。

保良局近年在籌募善款上亦與時並進，市民除可繼續以傳統途徑捐款外，亦可掃描網頁上的二維碼，以轉數快等電子支付工具隨時隨地捐款，亦將推出保良局NFT作為嶄新的捐款計劃，盼吸納更多青年人參與支持。