新一屆政府上任後提出舉辦立法會前廳交流會，按計劃每月一次。第四次立法會前‍廳交流會今日(23日)舉‍行，是次交流會由律政司司長林定國帶領官員出席。一眾司局級官員在約上午9時到達立法會，在大合照後步入前廳展開會議。據政府表示，是次會面有55名議員出席，主要圍繞法治教育等議題，當局會就不同政策交換意見。

立法會主席梁君彥指法治是確保繁榮穩定的基石，前廳交流會給予議員官員交流，會上議員促官員落實政策貼地。適逢世界盃開鑼，踢足球如同官員、議員一樣，不同崗位、各司其職、互相補位讓香港邁進，期望政府總結交流會經驗成效「一齊為市民踢好呢場波」。律政司司長林定國則指，今日有不同法律專員及法治建設辦公室年輕律師一起參與，議員提出很多問題，認為今日有意義。他贊同梁君彥踢足球的理論，認為行政立法都想有好成績，最緊要大家配合、有默契。對於外判大律師，他沒有補充。對於欖球，他指調查中，沒有進一步資料。對於前廳與議員討論香港法治，他指司法程序有討論，最緊要確保涉事人士都有公平審訊機會。

與議員交流的議題包括法治教育、粵港澳大灣區、法律服務融合發展、兒童及勞工保障等。今次會面由律政司司長帶領官員出席，包括副司長張國鈞、教育局局長蔡若蓮、勞工及福利局局長孫玉菡等。